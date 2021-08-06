2021/08/06 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنون العامة تحتضن حفل توقيع كتاب المندلاوي بغداد – غسان حامد وزينب البلداوي احتضنت دائرة الفنون العامة الأربعاء الماضي، حفل توقيع كتاب (أنا ونقابة الفنانين) لنقيب الفنانين العراقيين السابق صباح المندلاوي.وشهد الحفل الذي اقامته جمعية كهرمانة للفنون، حضور وزير الثقافة والاثار والسياحة حسن ناظم والمستشار الثقافي للوزارة سعد اسكندر فضلاً عن نخبة من الفنانين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنون العامة تحتضن حفل توقيع كتاب المندلاوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنون العامة تحتضن حفل توقيع كتاب المندلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).