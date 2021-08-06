2021/08/06 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التربية: العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:25

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