ما صحة قتل امرأة عراقية لزوجها بسبب ’باسوورد’ الهاتف النقال؟

2021/08/06 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت شرطة محافظة بابل، مقتل شخص، على يد زوجته، بسبب رفضه منحها الرمز السري، لهاتفه.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 آب 2021) أنه "تنفي قيادة شرطة بابل صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده (جريمة تهز محافظة بابل امراة تقتل زوجها بسبب عدم اعطائها الرمز السري لهاتفه النقال)".

وأضافت، "لاصحة للخبر المنشور لذا تدعو الجميع توخي الدقة في نقل المعلوم".

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