الدوري تهدد الاعرجي بنشر 'فيديو سري' له في حال كرر إساءته للتيار الصدري

2021/08/07 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت النائب السابق عن التيار الصدري، مها الدوري، الجمعة، نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، بنشر فيديو "لم تكشف مضمونه" في حال لم يتوقف عن انتقاد التيار الصدري.

وقالت الدوري، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (6 اب 2021)، ان "بهاء الاعرجي كان يجلس أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويشيد به، والان يظهر على الاعلام ويتحدث بالسوء عن التيار وزعيمه".

وأضافت، "ولا ارغب حاليا بكشف ما قاله واقسم عليه أمام مقتدى الصدر، وفي حال كرر اساءاته فسوف اظهر ذلك للاعلام"، مشيرة إلى ان "كتلة الاحرار كانت قد قررت عزله بسبب تصرفاته وتصريحاته الا انني لي الفضل في بقائه رئيسا للكتلة، فلا يستطيع الان ان يرد علي بـ(مثلها لا ينصح مثلي) كما قالها لاحد الاشخاص".

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