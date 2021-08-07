2021/08/07 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة، إحالة موظفة الى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لمواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليا.

وقال الحجامي، في تدوينة اليوم، (6 اب 2021): "إحالة موظفة في مركز صحي السيدية للرعاية الصحية الاولية الى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليا".

وأضاف، ان "هناك لجان تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها احالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم".

وتابع: "نرجو من المواطنين التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرق بعملية التلقيح في بغداد.. ومسؤول صحي يكشف تفاصيل الواقعة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرق بعملية التلقيح في بغداد.. ومسؤول صحي يكشف تفاصيل الواقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).