2021/08/07 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- مصطفى رضا: تكبدت أسعار النفط والذهب خسائر أسبوعية كبيرة في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.وأغلقت العقود الآجلة للنفط على اخفاض حاد، مع تحول السلع للتراجع أمام ارتفاع الدولار بدعم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الدولار يدفع النفط لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية بـ9 أشهر ويُفقد الذهب 3%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الدولار يدفع النفط لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية بـ9 أشهر ويُفقد الذهب 3%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).