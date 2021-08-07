الكلمات فقدت سطورها - سعود سالم

2021/08/07 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم جنون جنون جنون وجنون وما أبسط الكلمات وما أسهل القوافي والأشعار وعموم الفنون نون نون نون ن ن ن ن وما أجمل هذه النون نون الفنون والأنوار والظنون نون النشوة والمجون ويصرخ في وجه المرايا والمزهريات المكسورة في الفجر في السادسة صباحا او قبل ذلك بقليل أثناء الحلاقة وقبل القهوة والإفطار ومشارع اليوم الطويل وتشنج العيون جنون جنون جنون وجنون ويترائى له ظلال أشباح الظنون ......





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