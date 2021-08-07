2021/08/07 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادت تلك الصواريخ تتسبب بأزمة بين اللبنانيين أنفسهم، بعدما أوقفت مجموعة من الأهالي الشاحنة التي أطلقتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ حزب الله تستهدف إسرائيل.. وتهدد بصراع طائفي في لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ حزب الله تستهدف إسرائيل.. وتهدد بصراع طائفي في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).