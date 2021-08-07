درجال: المنتخب الوطني يمثلنا جميعًا والدعم النفسي والإعلامي مهم للارتقاء صوب القمة

2021/08/07 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان المنتخب الوطني يمثل الجميع، مشددا على ضرورة الدعم النفسي والإعلامي للارتقاء صوب القمة .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اصطحب عددًا من نجوم المنتخب الوطني السابقين بكرة القدم في جولةٍ تفقدية لملعبيّ الزوراء في العطيفية، والمدينة في الحبيبية، إطلعوا خلالها على المنشآت التي يتضمنها كل ملعب منهما، سبقتها جلسة نقاشية وحوار في شؤون الرياضة عمومًا، وكرة القدم بالأخص".واضافت، ان "الجولة تضمنت زيارة المرافق الحيوية لكلا الملعبين، والتقاط الصور التذكارية، فضلًا عن قيام وزير الشباب والرياضة بتقديم شرحٍ وافٍ عن جميع التفاصيل، وكل التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على الملعبين، والدعم والمتابعة من جانب الوزارة لآليات العمل وبشكل دوري".وأكدَ الوزير خلال حديثه مع نجوم الكرة أثناء الجولة ، بحسب البيان، على أهمية إنجازهما، كونهما سيحدثان نقلة نوعية في مجال البنى التحتية الرياضية بمحافظة بغداد وسيُسهمان إيجابًا في سعي الوزارة وإتحاد الكرة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية. وأضافَ: "عليكم تبني حملة لإيصال رسالة إلى المواطنين تشجعونهم من خلالها على أخذ اللقاح للحد من مخاطره وعدم تفشي الوباء، وفِي الوقت نفسه توفير الدعم والإسناد الإعلامي لمنتخبنا الوطني، لا سيما وأنه يحظى باهتمام خاص ومتابعة متواصلة من قبل رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "التأهل لكأس العالم حلم ينتظره العراق بأكمله من زاخو حتى الفاو، ونحن نتأمل وجود العراق كأحد الفرق المتأهلة على الرغم من صعوبة المهمة لكنها غير مستحيلة".وختمَ الوزير بالقول: ان "الدعم النفسي والإعلامي مهم جدًا للارتقاء صوب القمة، وأنتم العارفون بذلك، فالمنتخب يمثلنا جميعًا، ونحن نحتاج إلى الفرح، وأنتم السباقون به".من جانبهم أشادَ نجوم الكرة السابقين بمبادرة وزير الشباب والرياضة وسعيه الدائم لتطوير البنى التحتية خدمةً للرياضة العراقية، وما قدمهُ خلال المدة الماضية وما زال يقدمه من أجل عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية على صعيد الرياضة، وأثنوا على دوره ودور وجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب. وطالبوا الوزير بنقل رغبتهم في لقاء رئيس الوزراء في مقابلة خاصة لمناقشة واقع الرياضة، وإبعادها عن السياسة كونها رسالة سامية تجمع ولا تُفرق.

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