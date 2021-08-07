قتلى من قوات النظام السوري بهجوم لداعش

2021/08/07 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 6 عناصر على الأقل من قوات النظام السوري وميليشيات حليفة له، الجمعة، في هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في شمال-غرب سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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