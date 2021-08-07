2021/08/07 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابيَّة انجازها 15 فقرة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات بمشاركة اللجنة القانونية، كاشفة عن وجود هدر في المال العام نتيجة الفشل الاداري والمالي في المحافظات.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني: إنَّ قانون مجالس المحافظات شهد تعديلا اول وثانيا، وبانتظار تشريع التعديل الثالث بعد اكتمال المناقشات والصياغة النهائية، مشيرا إلى أنَّ هذه التعديلات الاخيرة سيتم عرضها على هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت عليها فور استئناف عمل البرلمان.

واوضح الدوبرداني لـ"الصباح" أنَّ "هناك قانونين للمحافظات، الاول رقم 21 لسنة 2008 ينظم عملية الادارة والادارات المالية وعمل مجالسها، اما الثاني فينظم انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، منوها بأنَّ التعديلات الاخيرة صيغت لتحدث توأمة مع قانون مجلس النواب كالدوائر المتعددة والنظام البايومتري.

ودعا الحكومة وفق القانون السابق لعام 2019 النافذ إلى أن تحدد تاريخ موعد انتخابات مجالس المحافظات، بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، كاشفا عن مقترحات التعديل الثالث التي تضمنت تخفيض العمر وعدد المقاعد والدوائر المتعددة والفوز لاعلى الاصوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صياغة 15 فقرة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صياغة 15 فقرة من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).