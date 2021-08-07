برهم صالح وإبراهيم رئيسي يبحثان العلاقات الثنائيَّة

2021/08/07 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحث رئيس الجمهوريَّة الدكتور برهم صالح مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين الجارين

وأهميتها، وأكد صالح عقب حضوره في طهران تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وأداءه اليمين الدستورية أنَّ العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وسلامها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنَّ صالح التقى في طهران الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بحضور وزيري خارجية البلدين وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث جرى بحث الملفات المشتركة بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات الراسخة بينهما، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ صالح، رئيسي، بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وتحقيق مزيدٍ من التقدم والرفعة والازدهار للشعب الإيراني الصديق، مُعرباً عن شكره لهذه الدعوة من الجانب الإيراني، بينما رحّبَ الرئيس الإيراني بزيارة الرئيس صالح لطهران.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وهي علاقات راسخة في التاريخ، تجمعها أواصرُ اجتماعية ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة مشتركة، تعود بالمنفعة على البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة تنميتها في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

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