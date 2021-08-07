2021/08/07 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎القاهرة: اسراء خليفة

علمت "الصباح" أنَّ وزيري الدفاع جمعة عناد والداخليَّة عثمان الغانمي وصلا أمس الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين المصريين ونظرائهم في الوزارتين.



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" فإن وزير الدفاع يحمل رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.



وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين الشقيقين لا سيما بعد انعقاد القمة الثلاثية في بغداد، وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الدفاع والداخليَّة في زيارة رسميَّة لمصر ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الدفاع والداخليَّة في زيارة رسميَّة لمصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).