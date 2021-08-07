تسريبات تكشف عن وجهة ميسي القادمة بعد برشلونة

2021/08/07 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تسريبات، عن وجهة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادمة، بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني المفاجئ عن مغادرته له، الذي سبب صدمة كبيرة لمحبيه حول العالم.غرد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، لمتابعيه البالغ عددهم 4 ملايين، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، أن نادي باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع ميسي.وتابع رومانو أن عقد باريس سن جيرمان الرسمي مع ليونيل ميسي سيمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وأن النادي سيرسل العقد إلى المدافع الأرجنتيني ووالده، خورخي، خلال الساعات المقبلة.وأضاف أن العقد يتضمن خيارا لتمديده حتى عام 2024.وأكد فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان واثق جدا من ضم ميسي إلى صفوفه، كما أن الأخير منفتح للانضمام إليه في المقابل.كما كشف أن مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور دا سيلفا، أخذ يقنع صديقه ميسي بإلحاح خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن انضمامه إلى النادي.وفي تغريدة أخرى، شدد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي تواصل مع ليونيل ميسي ووالده خورخي بصورة مباشرة منذ مساء الخميس، ودون استخدام وسيط.وأردف أن غرفة خلع الملابس في النادي مقتنعة أيضا أن ميسي قادم إلى باريس سان جيرمان.وأعلن نادي برشلونة، يوم الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاما من حيث حقوق البث التلفزيوني".المصدر: سبوتنيك

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