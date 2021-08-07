"أغلبه مستورد".. صحيفة أميركية تتحدث عن فريق قطر الأولمبي

2021/08/07 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قطر في أولمبياد طوكيو 2020 بمجموعة من الرياضيين حصل كثير منهم على المواطنة القطرية عن طريق التجنيس، لتمثيل قطر في المناسبات الرياضية البارزة.

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