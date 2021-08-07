أول عابرة جنسيا تفوز بميدالية في تاريخ الأولمبياد

2021/08/07 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت لاعبة كرة القدم الكندية، كوين، أول متحولة جنسيا تفوز بذهبية أولمبية، على الإطلاق، عقب تغلب فريقها على المنتخب السويدي للسيدات، الجمعة.

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