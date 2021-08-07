قطر تحقق ميداليتها الثالثة في أولمبياد طوكيو

2021/08/07 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان ميدالية برونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، السبت، في اليوم قبل الأخير من أولمبياد طوكيو الصيفي.

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