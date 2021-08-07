إرجع كبطل أو لا ترجع أبداً

2021/08/07 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعدد الأسباب التي تقود بعض الأسماء من أصحاب الخبرات أو المواهب في عالم الفن أو الفكر والإبداع أو السياسة أو غيرهم من المشاهير، إلى الابتعاد عن العمل والأنشطة الاجتماعية ومجاملات الشهرة والضجيج والأضواء لبعض الوقت، وأحياناً لسنوات.

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