2021/08/07 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، إن لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد مرتبط بحالات شهدت انخفاضا في عدد الصفائح الدموية لديها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الأدوية الأوروبية: علاقة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وانخفاض الصفائح الدموية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الأدوية الأوروبية: علاقة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وانخفاض الصفائح الدموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).