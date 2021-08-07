صورة تغزو مواقع التواصل.. حقيقة توجه قوات مصرية إلى تيران وصنافير

2021/08/07 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعدات عسكرية تعبر طريقا على أنها تظهر توجه قوات من الجيش المصري حديثا إلى جزيرتي تيران وصنافير.إلا أن الصورة في الحقيقة منشورة عام 2012 وتظهر رتلا عسكريا مصريا في منطقة العريش في سيناء، بحسب خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس".

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