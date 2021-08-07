حَسْرَةٌ لا مَحَلَّ لها مِنَ الشَّوْقِ - ريتا عودة

2021/08/07 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة حسرةٌ لا محلَّ لها من الشَّوقِ**جعلتُكَأكسجينَ رئتيَّ،فلماذاومتىوكيفقرّرتَ أن تصيرَلي:ثاني أكسيدالكربون؟**قلبٌمجرورٌ بالكسرةِلا أريد،لكي لا يجرُّنيإلى ذات الحلممرّتينِفأنكسر...وأتشظَّى..!**كنتُ لَكَتُفَّاحَةً خَضْرَاءَ شَهِيَّةً،فَلِمَاذَاآثَرْتَ أنْ تَكُونَوِعَاءً < ......





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