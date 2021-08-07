الأرجنتين تخفف قيود كورونا

2021/08/07 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت حكومة الأرجنتين أنها ستخفف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع اقتراب العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس من 5 ملايين حالة.

وأشارت الحكومة إلى أن خطتها تتضمن تخفيف القيود على الاختلاط الاجتماعي وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص الذين سيسمح لهم دخول البلاد من ألف شخص إلى 1700 يوميا.

وقررت السلطات الأرجنتينية اعتماد هذه الخطة بعد 10 أسابيع من تسجيل معدلات منخفضة للإصابات و8 أسابيع من انخفاض عدد الوفيات، لكن الخبراء يحذرون من أن الوباء لم ينته على الرغم من التغيرات الإيجابية.

وأشار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى أن المضي قدما بإعادة فتح البلاد ورفع القيود سيعتمد على وتائر التطعيم.

وتقضي المرحلة الثانية من خطة إعادة الفتح، التي ستعتمد على معدلات الإصابات الجديدة، بزيادة عدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في التجمعات ورفع القيود عن الفعاليات في الهواء الطلق، والسماح بالرحلات الجماعية للمطعمين وإعادة فتح الحدود أمام الأجانب.

المصدر: رويترز

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