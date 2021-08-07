بعد سبع سنوات .. غيرعجاف * - حسين مروة

2021/08/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_مروة شهيداً رحلتَ في المعركة، أيها الفارس المقتحِم ..



شهيداً ثَنيْتَ الراية، فلم تسقط الرايةُ من يدكَ أيها القائدُ الشجاع ..وقد سكبَ الفداءُ الملحميُّ يدَكَ في غمامةٍ بيضاءَ في رقعةِ الليل، نهضتَ أنتَ كَساريةٍ في ضياء، ونهضَتِ الرايةُ ذاتُها، من جديد، تخفقُ بكبرياء، وتتوهّجُ بسماحةِ الضياء ..



وها سبعُ سنواتٍ انطلقتْ، منذ يومِكَ الهائل، انطلاقةُ الشهاب، تُنيرُالطريقَ العربي، طريقَ ال ......





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