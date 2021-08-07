2021/08/07 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي تغيّرت طبيعة المجلات الثقافية في العالم العربي في الزمن الحالي، واختلفت في المضمون وفي الشكل وفي الوظيفة عن المجلات الثقافية التي تعددت وتنوعت بين الربع الأول من القرن العشرين والنصف الثاني من القرن ذاته، والاختلاف بين هذه المجلات في الزمنين، كما يرى المفكر كريم مروة استنادًا إلى تجربته الشخصية يعود في الأساس إلى الاختلاف في الشروط التاريخية بين الحقبتين، وهو اختلاف يطال الوقائع السياسية والاجتماع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلاتنا الثقافية القديمة.. ودورها التنويري - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلاتنا الثقافية القديمة.. ودورها التنويري - فهد المضحكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).