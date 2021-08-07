2021/08/07 | 08:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفت وزارة الصحة ، اليوم السبت، ما تردَّد في وسائل التواصل الاجتماعي، من شكوى عدد من المواطنين من امتناع المؤسسات الصحية عن أخذ مسحات كورونا “كوفيد 19” لهم وتعللها بالامتناع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تنفي شح مسحات كورونا وتوضح بخصوص مواعيد التطعيم المركز الخبري الوطني.

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