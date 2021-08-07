محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: المستشفيات امتلأت بمصابي كورونا (صور)

2021/08/07 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت دائرة صحة الانبار، السبت، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنب "الكارثة الوبائية"، مؤكدة خطورة الموقف في المحافظة.

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وقال مدير عام صحة الانبار خضير خلف شلال في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إنه "بالنظر لخطورة الموقف الوبائي الحالي لمرض كوفيد - ١٩ وزيادة اعداد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة وامتلاء اغلب ردهات العزل في مؤسساتنا الصحية بالمصابين بمرض كورونا للحالات الشديدة والتي تحتاج عناية مركزة وخير مثال على ذلك امتلاء ردهات العزل في مستشفى الفلوجة التعليمي حيث تم نقل عدد من مرضى كورونا من مستشفى الفلوجة التعليمي الى مستشفى الشفاء في الرمادي وهذا كله بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية".

وأضاف "للسيطرة على الوضع فإننا ندعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة ومراجعة المنافذ التلقيحية لاخذ اللقاح".

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