أولمبياد طوكيو.. أميركا تتأر من فرنسا وتحقق لقبها الرابع على التوالي

2021/08/07 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثأرت الولايات المتحدة من فرنسا وحققت لقبها الرابع تواليا والسادس عشر في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية، بفوزها عليها 87-82 في نهائي دورة طوكيو، السبت.

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