2021/08/07 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني فيما يخص التصعيد والتوتر في الجنوب، أن “حزب الله التزم علنا بأن أي اعتداء على لبنان، لا بد أن يقابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب الأمين العام لحزب الله: هذا الرد هو المناسب المركز الخبري الوطني.

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