صادرات العراق النفطية الى اميركا تنخفض بنسبة 43%

2021/08/07 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن تراجع صادرات العراقية النفطية لأمريكا بمقدار 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، من 145 ألف إلى 82 ألف، أي بمعدل انخفاض بلغ 43%.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت […]

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