2021/08/07 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب القطرية لكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية، لتكون أول غير فردية تحصد بها الدول العربية ميدالية أولمبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تحقق أول مديالية عربية بالألعاب الجماعية في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تحقق أول مديالية عربية بالألعاب الجماعية في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).