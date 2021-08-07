ستة أطعمة تحتاج إلى تناولها لتجنب نقص فيتامين B12

2021/08/07 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعد تناول مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن أمرا ضروريا لنمط حياة صحي.وفيتامين B12 هو واحد من ثمانية فيتامينات B الحيوية التي تحتاجها أجسامنا للعمل بشكل جيد.ويساعد فيتامين B12 […]

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