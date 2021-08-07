كين يعود إلى تدريبات توتنهام

2021/08/07 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن قائد توتنهام، هاري كين، أنه سيلتحق بتمارين فريقه اللندني، اليوم السبت، “كما كان مخططا”، وذلك بعدما كثر الحديث عن إمكانية رحيله نتيجة غيابه عن تمارين بداية الأسبوع الحالي.وكان من المتوقع أن يلتحق كين بمقر تدريبات توتنهام الاثنين الماضي، كي يخضع لفحص فيروس كورونا ولفحوص طبية لمعرفة جهوزيته، بعد إجازة طويلة استمرت ثلاثة […]

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