قصف إسرائيلي لمواقع في غزة

2021/08/07 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف الذي استهدف ما وصفه الجيش بأنه موقع لإطلاق الصواريخ تابع لحركة حماس داخل قطاع غزة.

المصدر: رويترز

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