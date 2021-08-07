بنصب سيطرة وهمية.. داعش يقتل شخصين ويصيب آخرين

2021/08/07 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يتنكر بزي القوات العراقية وينصب سيطرة وهمية بالقرب من قرية كندار على طريق مخمور - اربيل .

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