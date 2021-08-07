التربية توضح آلية تصحيح الدفاتر الإمتحانية للصفوف المنتهية

2021/08/07 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة التربية، اليوم السبت، آلية تصحيح الدفاتر الإمتحانية للصفوف المنتهية، فيما حددت نسبة ‏النجاح في مادة اللغة العربية للثالث المتوسط‎.‎ وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، بحسب الوكالة الرسمية، […]

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