2021/08/07 | 09:29 - المصدر: عين العراق

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السبت 7 أغسطس 2021 | 09:20 صباحاً

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مع فرص تساقط الأمطار..



ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من هذا اليوم وصولا إلى الـ٥٠ مئوية

توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، السبت ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة اعتبارا من هذا اليوم وصولا إلى الـ٥٠ مئوية.

وقال التميمي، "يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ليوم غد السبت أيضا مع استمرار ظهور السحب وفرص زخات المطر في مناطق متفرقة".

وأردف: "أما بخصوص درجات الحرارة فتشير التوقعات إلى استمرارها على ماهي عليه حتى منتصف هذا الأسبوع ثم يبدأ ارتفاع تدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى منتصف الشهر بدرجات تلامس الـ 50 درجة مئوية في جنوب البلاد وأقل من ذلك بقليل في بقية المناطق".

ولفت إلى أن "الرياح تستمر على اتجاهات مختلفة تتحول احيانا الى شمالية غربية نشطة تسبب تصاعد الغبار الخفيف ولابوادر بوجود انخفاض ملحوظ حتى منتصف الشهر".

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