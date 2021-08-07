الصين تسجل 107إصابات جديدة بكورونا

2021/08/07 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا ومقارنة مع 80 إصابة أمس الجمعة.وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض […]

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