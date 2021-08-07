الحكومة التركية تكشف آخر تطورات جهود مكافحة الحرائق

2021/08/07 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على 209 حرائق اندلعت في 47 ولاية منذ 28 تموز الماضي.

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جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول تطورات الحرائق التي اندلعت خلال الأيام العشر الأخيرة.

وذكر الوزير أن فرق الإطفاء تمكنت الجمعة من السيطرة على 13 حريقًا في 5 ولايات، ليصل بذلك إجمالي الحرائق التي تمت السيطرة عليها إلى 209 في 47 ولاية بمختلف أنحاء البلاد.

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