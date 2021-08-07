2021/08/07 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، احباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية في كركوك.

وذكر اعلام الشرطة، في بيان أن “قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر مسلحة تفجير احد الأبراج الرئيسية في منطقة (طار البغل) بقضاء الحويجة بكركوك، إذ تمكنت القوة من إحباط هذه المحاولة وضبطت عبوة ناسفة مزروعة على احد ركائز الأبراج”.

ولفتت إلى “رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء”.

التالي

منذ 14 ساعة

تدمير مضافات ونفق لداعش في صلاح الدين

منذ 21 ساعة

المنافذ الحدودية: ضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

منذ يوم واحد

المنافذ: احباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في ميناء أم قصر الشمالي

منذ يومين

بالصور..



اخماد حريق وانقاذ عوائل شرقي بغداد

منذ يومين

مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في بابل

منذ يومين

اعتقال قيادي بـ”داعش” شمالي بغداد

منذ يومين

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثمانية متسللين من سوريا الى غربي نينوى

منذ يومين

القبض على إرهابي نفذ عدد من الهجمات ضد المواطنين وزرع العبوات في بابل

منذ يومين

إخماد حريق داخل هيئة السياحة وسط بغداد

منذ 3 أيام

انفجار عبوتين وسط بغداد (فيديو)

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).