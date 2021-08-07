وفاة ثاني متهم في جرائم البصرة بعد اقل من اسبوعين على وفاة متهم سابق

2021/08/07 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي متهم موقوف في جرائم البصرة حتفه بعد أقل من أسبوعين على وفاة متهم سابق قبله.وأفاد مصدر أمني أن “متهما ثانيا توفي في مديرية جرائم البصرة خلال اسبوعين بعد وفاة متهم الاسبوع الماضي في مركز شرطة البراضعية”.المصدر لم … Readmore

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