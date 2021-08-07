ذي قار.. نزاع عشائري طاحن بإستخدام 'الهاونات'

2021/08/07 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، السبت، عن اندلاع نزاع عشائري جنوب مدينة الناصرية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقعNRT ، اليوم (7 اب 2021)، أن "نزاعا عشائريا طاحنا حصل فجر اليوم السبت، في ناحية العكيكة جنوب الناصرية، بين عشيرة ال كطامي والزركان بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وكذلك استخدمت فيها ( الهاونات)".

واضاف المصدر، ان "شخصين من طرفي النزاع اصيبا حالة احدهم خطرة".

واوضح، ان "القوات الأمنية وصلت إلى مكان النزاع العشائري، لكنها لم تتمكن من الدخول لكثافة إطلاق العيارات النارية".

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