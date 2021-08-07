2021/08/07 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية العراقي، علي الدليمي، أن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً، مشيراً إلى ضرورة التزام الملاكات الدراسية بأخذ اللقاح المضاد لكورونا.وقال الدليمي في تصريحات صحفية إنه “سنعود في العام القادم الى التعليم الحضوري ولا بد من التكاتف لإنجاحه … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يعلن ان العام المقبل سيكون حضورياً داعياً الملاكات التدريسية لأخذ اللقاح) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يعلن ان العام المقبل سيكون حضورياً داعياً الملاكات التدريسية لأخذ اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).