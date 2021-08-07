تغريدة لشيخ قطري حول انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان تثير تفاعلا

2021/08/07 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة للشيخ القطري، حليفة بن حمد آل ثاني، الجمعة، حول إتمام تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاعلا واسعا

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