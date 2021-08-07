الرافدين يعلن عن منح قروض تصل الى 20 مليونا لفئتين

2021/08/07 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح القروض تصل الى 20 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “مصرف الرافدين يمنح قروضا تبلغ (5 – 10 – 15 – 20) مليون دينار لفئة الموظفين والمواطنين”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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