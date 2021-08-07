تونس، الديموقراطية المتكاملة أفضل من الليبرالية - المنصور جعفر

2021/08/07 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المنصور_جعفر هذه إشارات إلى سلبيات اللعبة الليبرالية تمهيد ضد اللعبة الليبرالية: (أ) إرتفاع الصخب والتعب والإمازات والرهق: رغم التدهور اليومي في مستويات معيشة الكادحين غالبية سنوات القرن الماضي إلا إن لعبة كراسي الحكم مستمرة بين النخب السياسية للفئات التجارية في غالبية دول العالم الخاضعة مجتمعاتها لحرية التملك والنشاط التجاري وسيطرة تماسيحه على معيشة غالبية الكادحين.



اللاعبين فيها أكثر م ......





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