رئيس حزب بيارق الخير ينتقد التدخل الايراني الصريح في شؤون العراق وزيارة مسؤوليهم بلا مراسم دبلوماسية

2021/08/07 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس حزب بيارق الخير، محمد الخالدي، ما أسماه “التدخل الواضح” من الجانب الإيراني في شؤون العراق، مشيراً إلى أن زيارات عدد من مسؤوليهم الى العراق تتم بلا مراسم دبلوماسية.وقال الخالدي إن “للعراق وإيران مشتركات كثيرة، منها التبادل التجاري … Readmore

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