أسعار النفط تتراجع 1% مسجلة أكبر خسائرها منذ شهور وسط مخاوف انتشار دلتا وقلة الطلب على الطاقة

2021/08/07 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ شهور، وسط مخاوف من أن قيود السفر للحد من انتشار سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 ستقوض التعافي العالمي في الطلب على الطاقة.كما تعرضت العقود الآجلة للنفط للضغط مع … Readmore

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