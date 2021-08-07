CNN: ايران سحبت سفينة استخبارات تعرضت لهجوم في البحر الاحمر واستبدلتها بأخرى بهدوء

2021/08/07 | 10:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران سحبت السفينة التي تعرضت لهجوم في أبريل الماضي، وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في ذلك الممر المائي الاستراتيجي المهم.

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