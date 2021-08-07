طقس العراق: أمطار آب تعود إلى بعض المناطق الجنوبية وارتفاع في درجات الحرارة نهاراً

2021/08/07 | 10:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس، فيما توقعت استقرارا بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم، إلا أن بعض المناطق تشهد انخفاضا قليلا خلال أيام الأسبوع.

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وبحسب جداول الهيئة التي تلقى "ناس" نسخة منها، (7 آب 2021)، فإن "الطقس في البلاد صحو الى غائم جزئيا مع فرص لتساقط الامطار في بعض المناطق الشمالية والجنوبية.



ودرجات الحرارة مستقرة عموما ومنخفضة احيانا على مدى الايام المقبلة".

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