إجلاء الآلاف جرّاء الفيضانات في كوريا الشمالية

2021/08/07 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في كوريا الشمالية الى تضرر أكثر من ألف منزل وإجلاء نحو خمسة آلاف شخص، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.ويأتي التقرير التلفزيوني مع اعتراف بيونغ يانغ … Readmore

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